Prima pagina Tuttosport: “Bentornato Dusan”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 4 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Serie A. Bentornato Dusan!. Vlahovic ritrova il gol e rilancia la Juve. Non segnava da 84 giorni , la prodezza di sinistro piega il Lecce dopo la splendida punizione di Paredes e il rigore di Ceesay. In alto. Buongiorno, Toro. Pellegri: "Scusate". Il difensore piega la Samp e oggi leggerà i nomi a Superga. A destra. Napoli, ci siamo. A un punto dal terzo scudetto. Stasera in 14 mila a Udinese. Maxischermi al Maradona: tutto pronto oer una festa attesa da 33 anni. Milan, brutta frenata. Inter 6 da Champions. Pari Cremonese a San Siro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).