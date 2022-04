Prima pagina Tuttosport: “Dominio Juve, vince l’Inter”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 4 aprile 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 4 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Juventus-Inter, partita vinta 0-1 dagli ospiti grazie ad un gol di Hakan Çalhanoğlu su calcio di rigore nel concitato recupero del primo tempo. Il quotidiano torinese, nel titolo, sintetizza al meglio com'è andata la partita: "Dominio Juve, vince l'Inter". I Campioni d'Italia in carica, in effetti, sono stati aiutati nell'impresa dalla fortuna (un palo ed una traversa dei bianconeri) e da una direzione di gara, quella di Massimiliano Irrati, che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Massimiliano Allegri.