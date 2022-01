Prima pagina Tuttosport: “Juve, Morata va e Vlahovic resta”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 4 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 4 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' in edicola questa mattina apre parlando della Juventus. Il centravanti bianconero, Álvaro Morata, vuole andare a tutti i costi al Barcellona. Ma Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora', non lo lascerà partire se prima non avrà trovato un suo sostituto. Contestualmente, Dušan Vlahović, attaccante della Fiorentina che piace alla Juve, ha detto di voler restare a Firenze fino al termine di questa stagione e poi si vedrà.

In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato. L'Inter è ad un passo dal rinnovo con Marcelo Brozović fino al 2026, e, intanto, prova a chiudere con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostić. Il Milan ha in Sven Botman la sua prima scelta per la difesa, ma pensa anche ad Abdou Diallo (PSG) e Loïc Badé (Rennes).

In casa Sampdoria, invece, mister Roberto D'Aversa infuriato per la rescissione del contratto di Adrien Silva. Intervista, dunque, a Miralem Pjanić che sconsiglia a Matthijs de Ligt di lasciare la Juventus. Chiosa con il Torino che punta Federico Gatti del Frosinone. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 4 gennaio 2022