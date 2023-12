Prima pagina Tuttosport: “Rabiot Gobbo per sempre”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 3 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Rabiot gobbo per sempre. In alto Euro2024. Per l'Italia, Spagna, Croazia e Albania. A destra. Napoli-Inter ad alta pressione. Milan-Frosinone. Jovic toglie le ansie al Diavolo. In basso il Torino. Un peccato sprecare Radonjic. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.