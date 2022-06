Prima pagina Tuttosport, Milan e Inter al Napoli: “Arriviamo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 3 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 3 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In primo piano Milan e Inter che si avvicinano ad un Napoli che si fa rimontare contro il Sassuolo. Adesso la classifica è cortissima in vetta, con le tre squadre separate solo da due punti. In alto viene posta l'attenzione alla questione Dusan Vlahovic. La Fiorentina vorrebbe cedere il serbo all'estero, ma lui sarebbe attratto di più dall'ipotesi Juventus.