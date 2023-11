Prima pagina Tuttosport: 'Che bello il Viola Park...'

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 3 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus e gli affari con la Fiorentina. In 10 anni la Juve ha investito 745 milioni nel calcio italiano: 141 solo a Commisso per Vlahovic e Chiesa. In alto la Coppa Italia con le polemiche del Torino. In basso l'infortunio di De Ligt e la possibilità Koopmeiners per il Newcastle al posto di Tonali. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.