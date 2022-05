Prima pagina Tuttosport: “Belotti, ora o mai più. W Miretti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 3 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 3 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio ai temi di casa Torino e Juventus. I granata sperano sempre che Andrea Belotti, autore di una tripletta domenica pomeriggio sul campo dell'Empoli e giunto a quota 100 gol in Serie A con il Toro, possa rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno.