Prima pagina Tuttosport: 'Se questo è Kean...'

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 3 aprile aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Se questo è Kean... Ha la più alta media gol nella Juve. Otto gol, mai così tanti in Italia. In alto la Serie A. Milan da Champions: 4-0 a Napoli. Leao meravigliao! Diavoli al Maradona. Doppio Rafa, gol di Diaz e Saelemaekers. Stasera il Sassuolo fra Europa e futuro. Juric a ruota di Cairo: "Si, resto al Toro". A destra. MotoGP d'Argentina show sotto la pioggia. Rain man, Bezzecchi che serby con Bagnaia. In basso. Sinner si arrende, ma ormai è al top. Leclerc e Sainz, cosa combinate? Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).