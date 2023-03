Prima pagina Tuttosport: “Dusan, affonda Mou. Toro, Gineitis-2026”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 3 marzo 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 3 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'appello dei tanti tifosi della Juventus presenti ieri all'allenamento a porte aperte nel centro sportivo bianconero. Hanno chiesto a Dušan Vlahović di segnare gol decisivi, domenica sera all'Allianz Stadium, per battere la Roma dell'odiato rivale José Mourinho.

Ieri, intanto, la Juventus Next Gen ha perso in casa contro il Vicenza (1-2) la finale di andata di Coppa Italia di Serie C. Il Torino ha prolungato fino al 30 giugno 2026 il contratto del giovane centrocampista lituano Gvidas Gineitis, classe 2004, ma al tecnico Ivan Jurić questo non può bastare. I granata, per assicurarsi un bel futuro, devono iniziare a blindare i big.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha spiegato come il calcio, con regole e formule attuali, sia in sostanza uno sport morto. Chiosa con quanto accade all'estero. Nell'andata delle semifinali della Copa del Rey, in Spagna, il 'Clásico' Real Madrid-Barcellona è terminato 0-1 (autorete di Éder Militão), ma nel frattempo si indaga anche sulla presunta corruzione del Barça agli arbitri iberici. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

