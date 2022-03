Prima pagina Tuttosport: “Juve, viola di gioia”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 3 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 3 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Fiorentina-Juventus, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Sorridono i bianconeri, premiati dalla fortuna in pieno recupero, grazie ad un autogol di Lorenzo Venuti al 91' su cross del colombiano Juan Cuadrado. Ora la Juve di Massimiliano Allegri vede la finale: contestato per tutto il match il grande ex, Dušan Vlahović.

Si parla, quindi, delle mosse di calciomercato delle due squadre di Milano. Il Milan, per rinforzare la propria difesa, sceglierà tra Sven Botman (Lille) e Gleison Bremer (Torino). L'Inter, invece, pensa a come potenziare l'attacco: nel mirino Gianluca Scamacca (Sassuolo) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Intanto, il granata Andrea Belotti sarà convocato dalla Nazionale Italiana di Roberto Mancini per i playoffMondiali di fine mese.

Dall'estero, in chiusura, la news del momento: Roman Abramović ha deciso di vendere il Chelsea. I proventi della cessione andranno alle vittime della guerra in Ucraina. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

