Prima pagina Tuttosport: “Tudor fa un passo verso la Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 2 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dimissioni di Igor Tudor da allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il croato, già calciatore bianconero in passato e vice di Andrea Pirlo in panchina qualche stagione fa, è il candidato numero uno a rilevare la panchina juventina qualora Massimiliano Allegri andasse via. Chance, però, anche per Thiago Motta (Bologna), Sérgio Conceição (Porto) e Vincenzo Italiano (Fiorentina).