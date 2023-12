Prima pagina Tuttosport: “Elkann: ‘Juve, non far la stupida’”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 1° dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di John Elkann, numero uno di 'Exor', società che controlla la Juventus, sulle ambizioni del club bianconero in questa stagione. Elkann ha auspicato che arrivino tre punti in Monza-Juventus di questa sera, anticipo della 14^ giornata della Serie A, così come di vincere tanto negli anni a venire.