Prima pagina Tuttosport: “Samardzic ha fretta”

Intermediari sono al lavoro con i club per blindare l'affare, mentre lui si scambia continui messaggi con Dušan Vlahović . La Juve rinnova il contratto di Nicolò Fagioli fino al 30 giugno 2028 e si gode la crescita di Matías Soulé nel Frosinone . L' Argentina sprinta per anticipare l' Italia e convocare il giovane gioiello.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Warren Zaïre-Emery, classe 2006, baby-fenomeno del PSG che ha incantato in Champions League contro il Milan. In basso, invece, parlando di Torino-Frosinone di domani sera, ore 21:00, emerge la possibilità che il tecnico granata Ivan Jurić faccia giocare in porta Luca Gemello e non Vanja Milinković-Savić.