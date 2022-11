Prima pagina Tuttosport: “Onorate 125 anni di gloria”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 1° novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 1° novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il 125° compleanno della Juventus. Con una richiesta ai giocatori attuali: onorare la maglia e i 125 anni della storia bianconera. A cominciare, per esempio, dalla sfida di domani sera all'Allianz Stadium contro il PSG.

Potrebbe portare la Juve almeno a qualificarsi per l'Europa League, vista la prematura esclusione dalla Champions League. I bianconeri, ad ogni modo, non potranno contare su Paul Pogba fino a gennaio: nuovo infortunio per il centrocampista francese, che salterà anche i Mondiali in Qatar con la Francia.

Arrivederci al 2023, in casa Inter, per Romelu Lukaku, anch'egli alle prese con un nuovo infortunio. Lui, alla rassegna iridata, proverà ad esserci. Si parla, quindi, ancora della vittoria del Torino sul Milan, un successo di vero cuore granata e senza paura.

Poi, anche del blitz della Roma (1-3) in casa dell'Hellas Verona in uno dei due 'Monday Night' della 12^ giornata di Serie A. Per concludere, il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan fino al 2025. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 1° novembre 2022