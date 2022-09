Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic-Milik, Juve bum bum”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 1° settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando le reti di Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik, che, con un gol per tempo, abbattono le resistenze dello Spezia all'Allianz Stadium. Distorsione alla caviglia per Wojciech Szczęsny, ansia per Bremer che chiede il cambio. Intanto, però, è arrivato Leandro Paredes dal PSG (ieri sera in tribuna allo stadio).