Prima pagina Tuttosport: “E alla fine è sempre Juve: 4-2”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 1° marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo in rimonta, 4-2, della Juventus nel derby della Mole contro il Torino. I bianconeri, come di consueto (o quasi) si sono aggiudicati la stracittadina contro i granata, combattivi stavolta come non mai.