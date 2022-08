Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Riecco l’Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 31 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell' Inter a 'San Siro' contro la Cremonese . Un bel 3-1 , con i gol di Joaquín Correa , Nicolò Barella (prodezza) e Lautaro Martínez : bel viatico in vista del derby di sabato. Cessione 'last minute', quella di Robin Gosens al Bayer Leverkusen (il croato Borna Sosa possibile sostituto) e ultimo assalto del PSG a Milan Škriniar : come finirà?

Il Milan non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo: i rossoneri vengono anche salvati dalla parata di Mike Maignan sul calcio di rigore di Domenico Berardi. Oggi, però, 'closing' per la cessione del club da Elliott a RedBird: con Gerry Cardinale investono anche i New York Yankees ed un fondo di Los Angeles del quale è azionista LeBron James. Ieri, all'Olimpico, 3-0 della Roma sul Monza: primi due gol in giallorosso per Paulo Dybala.