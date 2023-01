Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, lo strappo di Leao”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 31 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il caso Rafael Leão nel Milan. Per rinnovare, infatti, il contratto dell'attaccante in scadenza con i rossoneri il 30 giugno 2024, gli agenti hanno chiesto di dimezzare la clausola rescissoria di 150 milioni di euro. No del Diavolo, rottura e scintille con Paolo Maldini. Intanto è andato k.o. Ismaël Bennacer: per lui niente derby domenica prossima.