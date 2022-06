Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku, febbre a 90”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Ieri visite mediche, firma sul contratto e ufficialità del suo trasferimento in prestito secco dal Chelsea. 'Big Rom' cambia numero: indosserà il 90.