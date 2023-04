Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza volata”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la Serie A. Pazza volata. Corsa Champions, Roma-Milan pari e rimpianti Un finale folle all'Olimpico il Diavolo al 97' agguanta Mou. Alle 12:30 l'Inter per l'aggancio al quarto posto. Sarri per stare su. In alto. L'ora del Napoli. Il Maradona aspetta lo scudetto. Che attesa: se vince e la Lazio no è campione per la terza volta. A destra. F1, GP di Baku. Riprovaci Leclerc secondo nella sprint oggi parte in pole. MotoGP. Bagnaia davanti a Bez. Operazione sorprasso. In basso. Scatto di Zapata, il Toro s'arrende. Anche l'Atalanta lotta in zona Euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).