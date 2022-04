Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter, colpo su colpo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 30 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con il derby infinito tra Milan e Inter: tra Scudetto, stadio e società, volata finale tra rossoneri e nerazzurri in questo rush finale della stagione 2021-2022. In alto, sotto la testata, si parla di due importanti sfide salvezza in programma oggi per la 35^ giornata di Serie A.

Si tratta di Cagliari-Verona (ore 15:00) e del derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa (ore 18:00): chi perde rischia la retrocessione. Oggi, sempre alle ore 15:00, al 'Maradona' contro il Sassuolo, il Napoli cercherà i punti per risollevarsi e blindare la qualificazione in Champions League. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, però, fa sapere al tecnico Luciano Spalletti che se vorrà sarà libero di andare via a fine campionato.

La Juventus, impegnata domani pomeriggio, ore 12:30, in casa contro il Venezia punta, invece, a ritrovare il miglior Dušan Vlahović. Chiosa con due news di cambi di proprietà. Il Palermo vicino alla cessione al City Group, proprietario anche del Manchester City, per 6 milioni di euro mentre il Chelsea è sul punto di diventare di Todd Boehly e Hansjörg Wyss per 4,7 miliardi di euro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 30 aprile 2022

