Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scamacca, l’Inter stoppa la Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il braccio di ferro tra Inter e Juventus per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, obiettivo di mercato di entrambe le società. Dopo l'offerta bianconera, i nerazzurri rilanciano: 45 milioni di euro per averlo a giugno, con il cartellino di Andrea Pinamonti inserito nell'operazione. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Kylian Mbappé, attaccante del PSG.