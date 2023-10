Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve prima alla fine”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 29 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo 'last minute' della Juventus di Massimiliano Allegri sull'Hellas Verona all'Allianz Stadium. Due gol annullati a Moise Kean (il primo per fuorigioco millimetrico, sul secondo sarebbe stata da punire - invece - la simulazione di Marco Faraoni) prima della rete liberatoria di Andrea Cambiaso al 97'.