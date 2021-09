Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan scippato”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 settembre 2021. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Milan-Atlético Madrid 1-2 di Champions League. 'Milan scippato', titola la 'rosea', visto che i 'Colchoneros', messi sotto dal Diavolo (in gol con Rafael Leão) fino all'espulsione fiscale di Franck Kessié, passano nel recupero con un rigore inesistente. Pessima prova dell'arbitro turco Cüneyt Çakir. Anche il pacato Stefano Pioli si lamenta a fine partita.