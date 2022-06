Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maldini, ci siamo?”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rinnovo di contratto di Paolo Maldini con il Milan. Ieri era attesa l'ufficialità del nuovo accordo tra il direttore tecnico ed il club di Via Aldo Rossi, ma non è arrivata. Oggi il giorno buono? Il contratto in essere scadrà domani.