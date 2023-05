Prima pagina Gazzetta dello Sport: “EuroDiavolo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 maggio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 29 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la Serie A. EuroDiavolo. Il Milan con Giroud affonda la Juve e va in Champions. In alto. Il trionfo di Roglic, rosa d'Italia. In basso. "Spalletti è un uomo libero, vuole un anno sabbattico". Verstappen principesco. Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.