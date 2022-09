Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, la ricarica di Zhang”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando della situazione societaria dell'Inter. Secondo la 'rosea', infatti, il Presidente nerazzurro Steven Zhang porta altra liquidità nelle casse del club (si parla di 100 milioni di euro) per ripianare le perdite perché non avrebbe intenzione di disimpegnarsi.