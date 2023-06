Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Thuram: ‘Il mio nome è gol'”

In casa Juventus , invece, si attende di formalizzare l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli . Intanto: ufficiale il rinnovo di Adrien Rabiot , finisce sulla lista dei partenti Dušan Vlahović e in quella dei calciatori seguiti dalla 'Vecchia Signora', invece, compare Rasmus Højlund .

Il Milan cerca un centravanti: Gianluca Scamacca, Álvaro Morata e Loïs Openda sono tutti nomi validi per la squadra di Stefano Pioli. Mentre, in Serie B, la Sampdoria riparte con Andrea Pirlo in panchina, stasera spazio agli Europei Under 21 con Italia-Norvegia delle ore 20:45: per andare avanti nel torneo, gli Azzurrini devono vincere e sperare che non avvenga il 'biscotto' tra Francia e Svizzera.