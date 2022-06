Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Di María, Juve ti porto i gol”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. L'argentino Ángel Di María, infatti, ha detto sì alla 'Vecchia Signora' ed arriverà presto in bianconero per servire Dušan Vlahović sotto porta. No al Chelsea per Matthijs de Ligt: il difensore olandese partirà soltanto in cambio di 120 milioni di euro.