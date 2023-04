Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mi tengo Allegri”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri . Furioso, in crisi e nel mirino dei tifosi, sarà comunque confermato dalla Juventus anche nella prossima stagione. In alto, sotto la testata, si parla di Inter e Milan .

I nerazzurri, che giocheranno contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia, cambieranno ancora in porta: via André Onana, punteranno su Guglielmo Vicario (Empoli). I rossoneri, che puntano nel presente e nel futuro su Sandro Tonali, lanciano la volata per la qualificazione in Champions League: avranno sette scontri di Serie A da giocare al 100%, a cominciare da quello di domani pomeriggio in casa della Roma.