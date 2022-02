Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zaniolo: Juve mi piaci”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 28 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

In alto, sotto la testata, si parla del Napoli di Luciano Spalletti che, con il successo 'last minute' per 2-1 in casa della Lazio, aggancia il Milan in vetta alla classifica di Serie A. A proposito di Milan: i rossoneri si iscrivono ufficialmente alla corsa per Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo da molti indicato come promesso sposo dell'Inter.