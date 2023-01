Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri ci crede: ‘Siamo la Juve'”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri: il tecnico, infatti, crede alla rimonta per un posto in Champions League. Intanto, il club bianconero si prepara per difendersi - anche in Europa - dal punto di vista societario e, sul mercato, sta per piazzare il centrocampista Weston McKennie al Leeds United.