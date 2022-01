Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic è della Juve: affare fatto!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che oggi compie 22 anni, è della Juventus. Un investimento, tra costo del cartellino ed ingaggio per le prossime cinque stagioni, di ben 150 milioni di euro da parte del club bianconero. Oggi l'ormai ex centravanti della Fiorentina sarà a Torino per le visite mediche e per la firma sul contratto con la 'Vecchia Signora'. Gianluigi Buffon, ex portiere juventino, ora spera che possa restare anche Paulo Dybala.