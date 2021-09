Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter, serve l’Euro scossa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con gli impegni di Milan e Inter in Champions League. Domani, infatti, le due milanesi saranno chiamate a reagire alla sconfitta nella gara inaugurale del torneo giocando rispettivamente contro Atlético Madrid e Shahktar Donetsk. La Juventus, intanto, ha vinto ancora in Serie A, battendo 3-2 la Sampdoria, ma il tecnico Massimiliano Allegri ha perso per infortunio Paulo Dybala ed Álvaro Morata.