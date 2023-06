Prima pagina Gazzetta dello Sport: “I colpi del Diavolo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. Finalmente, infatti, si smuove qualcosa anche in entrata per i rossoneri: doppio colpo in arrivo dal Chelsea, con il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek e il fantasista statunitense Christian Pulisic. Per il centravanti, si punta su Gianluca Scamacca (West Ham).