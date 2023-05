Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve e Milan tutte da rifare”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sul Giro d'Italia di ciclismo. Quindi si parla di calcio. Stasera, alle ore 20:45, c'è Inter-Atalanta a 'San Siro': Romelu Lukaku, in campo da titolare, è all'ultima in casa con la maglia nerazzurra; il Chelsea lo richiama dal prestito. Vertice con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta dopo la finale di Champions League a Istanbul.