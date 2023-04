Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter bella di Coppa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 27 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina odiern de La Gazzetta dello Sport apre con la Coppa Italia. Inter bella di Coppa. Juve spenta, Inzaghi va in finale (1-0). Decide Dimarco, i nerazzurri senza problemi. Allegri: "Eravamo addormentati". Alle 21 la Fiorentina contro la Cremonese. Sfida scudetto lite sul giorno. Napoli in campo domenica? No della Lega. Pioli ci credeva ha ilbomus Chanpions. A inizio stagione il tecnico ha voluto un bonus per la vittoria europea. Sabato la Roma. Mou cambia e ritrova Dybala. Speranza Scardina. "Si è svegliato". Ora la riabilitazione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).