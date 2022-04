Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi mette la freccia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 27 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il recupero della 20^ giornata di Serie A tra Bologna e Inter. In caso di successo al 'Dall'Ara', i nerazzurri sarebbero primi in classifica con un punto davanti al Milan. Esodo dei tifosi del Biscione in Emilia per il sorpasso ai cugini. Intanto, sul fronte mercato, l'Inter è pronta a piazzare il colpo Paulo Dybala: contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus per la 'Joya'.