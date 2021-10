Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, affari Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 26 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 26 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica gran parte del suo spazio al calciomercato del Milan. "Affari Scudetto', secondo la 'rosea', i rinnovi del contratto di Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Rafael Leão e del tecnico Stefano Pioli in cantiere nei piani del club rossonero. Ed a gennaio può arrivare Romain Faivre dal Brest.