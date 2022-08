Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Champions, a noi 4”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 26 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 26 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sorteggi della Champions League 2022-2023 . Il Milan trova il Chelsea , l' Inter se la vedrà con Bayern Monaco e Barcellona , il Napoli con Ajax e Liverpool mentre la Juventus trova il PSG .

In Milan-Bologna di domani, invece, il tecnico rossonero Stefano Pioli pensa di lanciare titolare Charles De Ketelaere; sul mercato, sorpasso ai cugini per Trevor Chalobah del Chelsea. Infine, chiosa con la Juventus, pronta a prendere Leandro Paredes del PSG. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).