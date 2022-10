Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, vinci e svolta

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, apre parlando della serata di Champions League che vede impegnate Milan e Juventus. I rossoneri devono vincere contro la Dinamo Zagabria in trasferta per inseguire la qualificazione agli Ottavi di Finale, la Juventus deve fare lo stesso, ma non ha il destino nelle proprie mani. Sulla destra la 'Rosea' spiega inoltre perché il Napoli di quest'anno può vincere lo scudetto.