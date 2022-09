Prima pagina Gazzetta dello Sport: Lukaku “Inter resto qui”

Apertura dedicata alla voglia di Romelo Lukaku di restare all'Inter anche l'anno prossimo. In taglio alto la ricetta anti crisi per il calcio italiano. Spazio anche per la Nazionale italiana con Raspadori e per il ritiro di Andrea Ranocchia. Presenti Milan e Juventus con due approfondimenti sui due neo acquisti De Ketelaere e Kostic. Non manca un omaggio a Roger Federer con la sua ultima partita in Laver Cup disputata in doppio con lo storico rivale Rafael Nadal.