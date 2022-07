Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, rilancio per De Ketelaere”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa di calciomercato per portare Charles De Ketelaere al Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha bisogno del fantasista e in fretta. Così Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, è pronto ad alzare l'offerta al Bruges: saranno giorni decisivi. Per il centrocampo, avanza la candidatura di Carney Chukwuemeka dell'Aston Villa.