Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Eurostangata Juve”

A Napoli , intanto, è già iniziata la festa Scudetto proprio con l'ultima vittoria della squadra di Luciano Spalletti in casa della Juve. L'ex Fabio Cannavaro esclama soddisfatto: "Non dovremo più aspettare altri trent'anni". Nel 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A bella vittoria, 3-1 , dell' Atalanta sulla Roma : la 'Dea' si rilancia in ottica della qualificazione alla prossima Champions League . Frenano, al contrario, i giallorossi di José Mourinho , che perdono Diego Llorente e, forse, Paulo Dybala per infortunio.

Quindi, spazio alle novità su Milan e Inter tra campo e mercato. In casa rossonera, Zlatan Ibrahimović ancora k.o., ma vuole continuare a giocare. Nel frattempo, si punta su Tommaso Baldanzi (Empoli) per la trequarti. All'Inter, invece, vogliono Mateo Retegui come nuovo centravanti e registrano l'offerta del Chelsea per André Onana: in cambio, in nerazzurro, il cartellino di Kepa Arrizabalaga più soldi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).