Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan infinito”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo del Milan di Stefano Pioli in casa della Lazio di Maurizio Sarri. I rossoneri passano 1-2 allo stadio 'Olimpico' di Roma': sotto per un gol di Ciro Immobile, il Diavolo ribalta il match nella ripresa con Olivier Giroud e Sandro Tonali nel recupero.

L'Inter resta favorita per lo Scudetto (mercoledì sera giocherà a Bologna il recupero di Serie A), ma il Milan ritrova gioco, gol e fiducia per il rush finale per il titolo. Bufera ad Empoli, dove il Napoli di Luciano Spalletti, in vantaggio 0-2, si fa battere 3-2 dall'Empoli di Aurelio Andreazzoli prendendo tre reti in soli 7' di gioco. Il Presidente degli Azzurri, Aurelio De Laurentiis, ordina il ritiro permanente della squadra.

Stasera, nel 'Monday Night' della 34^ giornata, la Juventus avrà l'opportunità, vincendo in casa del Sassuolo, di avvicinare il terzo posto di Lorenzo Insigne e compagni. In zona salvezza, vittorie importanti di Salernitana e Genoa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

