Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan è sparito”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando della crisi del Milan . Il Diavolo di Stefano Pioli , quello del 19° Scudetto conquistato nello scorso maggio 2022 , è sparito. I rossoneri sono allo sbando e crollano ancora ( 4-0 ) in casa della Lazio di Maurizio Sarri . Squadra molle e senza gioco.

Per Pioli "tante cose non funzionano". Paolo Maldini difende l'operato del tecnico rossonero e lo conferma in panchina. Intanto, però, il Napoli di Luciano Spalletti scappa a +12 in vetta alla classifica di Serie A . Una mano potrebbe arrivare dal mercato invernale: corsa contro il tempo per avere subito Nicolò Zaniolo dalla Roma .

Anche l'Inter - sconfitta in casa lunedì sera dall'Empoli - non se la passa bene: Simone Inzaghi sarà confermato in panchina soltanto se arriverà almeno quarto, quindi in Champions League. Più difficile la situazione della Juventus, penalizzata di 15 punti in campionato. Senza coppe europee, addio ad Ángel Di María ed Adrien Rabiot praticamente certo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).