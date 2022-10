Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, missione 60 milioni”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, giocheranno domani sera (ore 21:00) in casa della Dinamo Zagabria per la 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023.