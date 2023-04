Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli, ‘o sole tuo”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli di Luciano Spalletti , ormai giunto davvero vicino al 3° Scudetto della sua storia. Gli azzurri hanno vinto 0-1 in casa della Juventus con un gol di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93' : la furia di Massimiliano Allegri , tecnico bianconero, fa da contraltare al giubilo di quello partenopeo.

In alto, sotto la testata, si parla della corsa per un posto in Champions League. Non falliscono né l'Inter né il Milan in questo weekend di Serie A. Rotondo successo, 0-3, dei nerazzurri ad Empoli con due gol ed un assist per il ritrovato Romelu Lukaku. Doppietta, nel 2-0 di 'San Siro' contro il Lecce, anche per lo scatenato Rafael Leão in casa rossonera.