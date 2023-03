Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Poca Italia”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, apre con la partita dell'Italia. Euro 2024. Azzurri ko (2-1), con l'Inghilterra. Poca Italia. Nazionale dominata nel primo tempo, poi la reazione. Il primo gol di Retegui e l'assalto in 10 contro 11 non basta. In alto l'infortunio di Chiesa. Allarme Juve non c'è pace per Federico. Chiesa ha paura. Ancora dolori alle gionocchia, è preoccupato. A destra il mercato. L'Inter scambia. C'è Orsolini nel mirino. Correa in partenza. il West Ham in pole. Spalletti-Napoli, avanti. Pronta la firma fino al 2025. Bayern via Nagelsamm. A sorpresa ecco Tuchel. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).