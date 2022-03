Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Facciamo l’Italia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 24 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 24 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Italia di Roberto Mancini. Questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Barbera' di Palermo, gli Azzurri sfideranno la Macedonia del Nord. In caso di vittoria, conquisteranno l'accesso per la finale dei playoff per i Mondiali in Qatar contro una tra Portogallo e Turchia.